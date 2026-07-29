Netflix tar farvel med Studio Ghibli: Alle filmene fra det berømte japanske animasjonsstudioet forsvinner fra strømmetjenesten 1. august

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Et av de smarteste trekkene Netflix gjorde da de prøvde å tiltrekke seg seere til anime-seksjonen sin, var å sikre seg rettighetene til å streame Studio Ghibli-filmer på plattformen, inkludert de som på det tidspunktet fortsatt ventet på kinopremieren, som for eksempel « The Boy and the Heron. Siden den gang har Netflix vært hjemmet til noen av de fineste animerte historiene i animasjonshistorien, som «Porco Rosso», «Pompoko», «Prinsesse Mononoke», «Only Yesterday», «My Neighbours the Yamadas», «The Tale of Princess Kaguya» og, selvfølgelig, de Oscar-vinnende The Boy and the Heron og *Spirited Away*.

Det ser imidlertid ut til at avtalen mellom Ghibli og Netflix er i ferd med å utløpe uten å bli fornyet, og fra og med denne lørdagen, 1. august, vil alle Ghibli-filmene på strømmetjenesten forsvinne.

Foreløpig foreligger det ingen opplysninger om hvorvidt en annen strømmetjeneste har sikret seg disse rettighetene, men vi håper dette vil være tilfelle, ettersom disse filmene, i tillegg til sin enestående tekniske kvalitet, byr på historier og etiske lærdommer som ethvert menneske, hvor som helst i verden, kan forstå og ta til seg. Arven etter regissører som Isao Takahata, Hayao (og Goro) Miyazaki og Hiromasa Yonebayashi, for å nevne noen få.

Det er fortsatt tid til å ta farvel med Ghibli på Netflix ved å se en av filmene deres. Hva er din favorittfilm fra Ghibli?