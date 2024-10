Netflix tar oss med på et magisk fantasieventyr i november

HQ

Netflix har noen store prosjekter på gang i november, og en av de største satsingene er uten tvil animasjonsfilmen Spellbound. I denne filmen spiller Rachel Zegler hovedrollen som en prinsesse som får i oppgave å dra ut på et storslått eventyr for å redde kongeriket sitt og sine kongelige foreldre etter at de ble forbannet og forvandlet til monstre.

Det offisielle sammendraget for filmen legger til: "Når en forbannelse forvandler foreldrene hennes til monstre, begir prinsesse Ellian seg ut på et episk oppdrag for å oppheve forbannelsen før det er for sent."

Spellbound er regissert av Shreks Vicky Jenson og har musikk av den EGOT-vinnende komponisten Alan Menken, mens skuespillerne er forsterket av blant andre John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, Javier Bardem og Nicole Kidman.

Spellbound har premiere på Netflix 22. november, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.