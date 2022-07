Netflix' The Gray Man får oppfølger og spin-off

HQ

Russo-brødrene har ikke akkurat gitt oss noe enestående etter Marvel-filmene, men Extraction er i alle fall en grei film. Personlig synes jeg at The Gray Man ikke er verst heller selv om anmeldelsene har vært litt lunkne etter at filmen kom på Netflix i forrige uke. Det virker likevel som om streamingselskapet sier seg godt fornøyd.

En pressemelding avslører at The Gray Man skal få en oppfølger, og at Ryan Gosling er tilbake i en av hovedrollene mens Russo-brødrene igjen står for regien og Stephen McFeely skal hjelpe til med manuset.

Ikke at det stopper der heller, for vi skal også få en spin-off fra Deadpool- og Zombieland-karene Paul Wernick og Rhett Reese. Noe mer enn det får vi ikke vite enda, så det er bare å dele hva du håper å se i de to filmene under.