Netflix til ansatte som klager over innholdet: "Si opp"

Netflix ber sine ansatte revurdere om arbeidsplassen virkelig er noe for dem hvis de har problemer med innholdet de jobber med. Noe som har fått strømmegiganten til å oppdatere sin selskapspolicy for første gang siden 2017 ved å legge til en seksjon kalt "Artistic Expression". Denne slår fast at Netflix som selskap støtter kunstneriske uttrykk av alle slag og lar publikum velge hva de vil se. Dette betyr at ansatte kan bli bedt om å jobbe med innhold de personlig misliker, er uenige i eller til og med avviser. Hvis dette er tilfelle, kan det være best å søke arbeid et annet sted ifølge Netflix. Dette gjelder selvfølgelig også for nyansettelser: Du kan lese hele policyen her.

"Not everyone will like--or agree with--everything on our service. While every title is different, we approach them based on the same set of principles: we support the artistic expression of the creators we choose to work with; we program for a diversity of audiences and tastes; and we let viewers decide what's appropriate for them, versus having Netflix censor specific artists or voices."

"As employees we support the principle that Netflix offers a diversity of stories, even if we find some titles counter to our own personal values. Depending on your role, you may need to work on titles you perceive to be harmful. If you'd find it hard to support our content breadth, Netflix may not be the best place for you."

Netflix har hatt et dårlig kvartal med tap av abonnenter for første gang på et tiår, deling av kontoer og hard kritikk fra folk som Elon Musk om at innholdet nå er så "woke" at det er umulig å se på. Men problemene, og en stor grunn til at policyen nå har blitt oppdatert, begynte sent i fjor da personalet planla en såkalt "walk-out", noe som har blitt stadig mer vanlig når folk er misfornøyde med arbeidsgiveren sin og deres handlinger, eller mangel på handlinger. Årsaken til denne spesielle walk-outen var Dave Chapelles kontroversielle stand-up "The Closer", der mange følte at komikeren kom med transfobiske kommentarer. Netflix' visepresident forsvarte deretter beslutningen om å fortsette å sende programmet i en intern e-post som gikk ut til personalet, noe som fikk dem til å reagere og som deretter fikk han til å sende ut en beklagelse der han sa at han forsto at personalet kunne bli fornærmet, men fortsatt holdt fast i at showet skulle få fortsette. Tidligere har Netflix også fått massiv kritikk for filmen Cuties, som ble beskyldt for å seksualisere barn. I dette tilfellet, derimot, ble filmen tatt ned ganske umiddelbart.

Ifølge en talsperson for Netflix har kulturelle utfordringer blitt diskutert de siste 18 månedene. Dette ifølge The Wall Street Jounal, og med tillegget av "Artistic Expression" er rekrutteringsprosessen nå lettere og problemene kan forebygges ved å kun ansette folk som virkelig føler at Netflix er den rette arbeidsgiveren for dem. Hvis den nyansatte allerede vet hva som gjelder og "kjøper situasjonen", risikerer de ikke å havne i samme situasjon som med Chapelle igjen og personalet får også mulighet til å tenke gjennom om de faktisk er på rett plass. Med den rådende konkurransen i bransjen med flere billigere alternativer og ifølge mange også bedre, gjenstår det nå å se om dette er et grep som lar dem finne tilbake til gamle glansdager eller om de blir overrumplet av HBO Max, Disney+, Amazon Prime og andre konkurrenter som stadig utfordrer plassen på tronen.