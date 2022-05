Netflix tilføyer fire spill til sin plattform

HQ

Hvis du blir lei av å bla gjennom halvhjertede thrillere over helgen kan du i stedet sjekke ut noen nye spill på Netfllx, som nylig annonserte at de vil variere utvalget ved å legge til fire spill - hvorav tre allerede er utgitt. Disse spillene er altså for mobil, og det fjerde slippes 31. mai.

Spillene som gjelder er Dragon Up (East Side Games), Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Handy Games) og Exploding Kittens - The Game (Exploding Kittens Digital). Mer informasjon om spillene finner du her.