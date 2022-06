Netflix' Too Hot to Handle blir offisielt et spill

HQ

Har du sett Too Hot to Handle på Netflix? Ideen er at en rekke attraktive unge mennesker kan vinne så mye som $100 000, og det eneste de trenger å gjøre er å ikke ha sex med hverandre - og det er vanskeligere enn man skulle tro.

Dette konseptet blir nå "spillmatisert", for via Netflix' Geeked-arrangement, og via Twitter, har de avslørt at dette blir et spill.

Etter all sannsynlighet er det snakk om et mobilspill, og det kommer neste år.