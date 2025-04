Netflix Tudum 2025 lanseres i slutten av mai

HQ

Hvert år er Netflix vertskap for egne arrangementer der de setter søkelyset på og deler tonnevis av informasjon om mange av sine kommende prosjekter. Det er årlige Geeked Weeks som ser på animasjon, anime og mer popkulturelle serier og filmer, men også den årlige Tudum-showcasen som utforsker et bredere utvalg av Netflix-prosjekter. Det neste Tudum-showet er rundt en måned unna, da det vil skje 31. mai for de i USA, og 1. juni kl. 1:00 BST / 2:00 CEST for de av oss i Europa.

Nå som det nærmer seg, har Netflix sluppet en trailer for årets Tudum-show, der de bekrefter en samling av filmer og serier som vil dukke opp i en eller annen grad. Den fullstendige listen inkluderer :



Happy Gilmore 2



Onsdag



Våkn opp død mann: Et Knives Out-mysterium



One Piece



Squid Game 3



Stranger Things 5



Frankenstein



The RIP



Emily i Paris



Love is Blind



Outer Banks



The Dallas Cowboys Cheerleaders



The Life List



WWE



Selve Tudum-showet vil skje live i Los Angeles på Kia Forum, og lover "store stjerner, eksklusive avsløringer og dynamiske liveopptredener", og du vil kunne se alt dette selv ved å se showet live på Netflix på de angitte tidspunktene.