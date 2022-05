Netflix vil angivelig introdusere reklamer i løpet av 2022

HQ

Netflix har allerede hatt et bemerkelsesverdig dårlig 2022, fordi de har mistet en rekke abonnenter (til tross for at de har dratt inn flere milliarder i overskudd), som har resultert i oppsigelser og et løfte til investorer om å introdusere tiltak som skal sikre vekst.

Så hva gjør de? Ifølge et lekket internt memo, som New York Times angivelig har fått fingrene i, så betyr det at de først og fremst vil introdusere et billigere abonnement som delvis finansieres av reklamer. Denne muligheten skal ifølge opplysningene komme i løpet av de siste tre månedene av året.

Memoet nevner nok en gang at Netflix vil begynne å slå hardere ned på abonnentene som deler kontoen sin med andre, men igjen vites det ikke helt hvordan det vil se ut.