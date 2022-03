Netflix vil fakturere kunder som deler kontoen med andre

HQ

Netflix har tidligere lekt med ideen om å prøve å begrense muligheten til å dele kontoen sin med andre. Nå går de mer seriøst til verks.

I et nytt blogginnlegg avslører de at de setter i gang et nytt testprogram, som inntil videre kun omfatter Chile, Costa Rica og Peru. Det går ut på at de vil ta betalt for å legge til ekstra brukere på kontoen din, opptil to stykker som ikke bor under samme tak som deg. Prisen for dette akkurat nå er 2380 peso i Chile, 2,99 amerikanske dollar i Costa Rica og 7,9 peruanske sol i Peru (mellom 19 og 27 kroner).

Netflix sier at de kommer til å vurdere resultatet før de bestemmer seg for å introdusere dette andre steder i verden. Synes du det er rimelig?