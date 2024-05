Netflix vil filmatisere hele 3 Body Problem

HQ

Hvis du likte Netflixs tilpasning av forfatteren Cixin Lius sci-fi-serie 3 Body Problem, har vi noen gode nyheter for deg. Streameren har ikke bare gitt grønt lys for en andre sesong av showet, den har fornyet den med den hensikt å fullføre historien i sin helhet.

Det er ikke nevnt hvor mange episoder og sesonger dette vil ta, men uansett er det spennende å høre at vi får se hvordan menneskeheten møter trusselen om den kommende romveseninvasjonen i serien.

Skaperne, produsentene og forfatterne David Benioff, D.B. Weiss og Alexander Woo uttalte følgende om fornyelsen: "Vi er begeistret over at vi får fortelle denne historien helt til den episke avslutningen. Helt siden vi leste den siste siden i Cixin Lius storslåtte trilogi, har vi håpet at vi skulle kunne ta publikum med oss til universets ende. Nå er vi i gang!"

Denne trioen vil bli værende og fortsette sine roller i serien også, og selv om vi utvilsomt kan forvente at noen av karakterene kommer tilbake, på grunn av det lange tidsspennet som 3 Body Problem dekker, bør vi nok også forvente at noen nye ansikter slutter seg til mannskapet etter hvert.