Netflix vil fjerne Sokkas sexisme i Avatar: The Last Airbender

Netflix-filmatiseringen av Avatar: The Last Airbender har premiere neste måned, og den ser ut til å være ganske tro mot originalserien, særlig når det gjelder utseendet. Noe som imidlertid vil endres, er Sokkas karakter.

I en samtale med Entertainment Weekly snakket Kiawentiio, som spiller Katara, og Ian Ousley, som spiller Sokka, om hvordan serien vil endre seg i forhold til originalutgaven. "Det er mer vekt på realisme på alle måter", sa Ousley.

"Jeg føler at vi også tok bort elementet om hvor sexistisk [Sokka] var. Jeg føler at det var mange øyeblikk i den opprinnelige serien som var tvilsomme", sier Kiawentiio.

Noen har påpekt at Sokkas sexisme er nøkkelen til hans karakterutvikling, ettersom han i starten av serien tror at gutter bare er bedre til mange ting, men etter hvert lærer at de kan være krigere. Netflix har imidlertid aldri vært opptatt av nyanser, og selv om Sokka ble ansett som "problematisk" i én eller to episoder, ville det innebære for mye hets fra seere som var villige til å påpeke det.

Dette blir ikke den eneste endringen vi får se. Live-action-serien får en annen start enn den animerte serien, og vi får se mye mer av ildnasjonens vei til makten og folkemordet på luftnomadene.