Netflix vil gi ut minst én film i uken i 2022

Tross at Netflix hadde et ganske tøft siste kvartal, der aksjene falt med 21 prosent, har strømmegiganten fortsatt til hensikt å gi ut et enormt antall filmer i løpet av året. Akkurat som i 2021 vil det være minst én filmpremiere hver uke, og minst 70 planlagt utgitt i løpet av året.

Netflix delte i en ny trailer full av teasere en kort titt på blant annet Knives Out 2, Enola Holmes 2, Pinocchio og til og med noen etterlengtede kommende filmer som brødrene Russos The Grey Man, en film med Ryan Gosling og Chris Evans i hovedrollene som en duellerende leiemorder.

Med et så bredt utvalg av filmer på vei, kan du ta en titt på hele 2022-listen over filmer (hvorav noen har utgivelsesdatoer) her, og du kan se 2022-previewtraileren nedenfor for å få et lite glimt av noen av dem.