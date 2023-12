Netflix vil lage et utvidet univers av Addams Family

HQ

Som vi rapporterte om, ønsker Netflix å utvide sine mer vellykkede IP-er med spin-offer, forløpere og oppfølgere, og det ser ut til at de har store planer med Addams-familien.

Ifølge Bloomberg er en Uncle Fester-serie det neste prosjektet som diskuteres hos Netflix. Fred Armisen spiller karakteren i Wednesday. For øyeblikket er det ingen historie eller planer for utgivelse, og prosjektet kan kollapse, men Netflix ønsker at Addams Family skal være en utvidet franchise.

Amazon - som skaffet seg Addams Family da de kjøpte MGM - er en villig partner i dette arbeidet, så det ser ut til at vi i det minste vil se noen forsøk på å få denne franchisen til å fungere. Netflix har i hvert fall pengene, og hvis det er et snev av suksessen til Wednesday er det ingen grunn til at strømmetjenesten ikke skal lage flere Addams Family-serier.