Netflix viser første bilde fra The Witcher sin neste sesong

Etter ekstra venting på grunn av pandemi-begrensninger, en både smittet og skadet Henry Cavill og mer ble endelig andre sesong av The Witcher tilgjengelig på Netflix i desember, og heldigvis virker det som om vi ikke må vente to år på fortsettelsen.

Dette siden Netflix med et bilde av de tre hovedrollene bekrefter at filmingen av The Witcher sin neste sesong nå har startet. I tillegg til dette avslører litt om hva vi kan forvente av historien med følgende sammendrag:

"Mens monarker, trollkvinner og beist på kontinentet kjemper om å fange henne tar Geralt Ciri of Cintra i skjul, bestemt på å beskytte sin nylig gjenforente familie mot dem som truer med å ødelegge den. Betrodd med ansvaet for Ciri sin magi-trening leder Yennefer dem til den beskyttede festningen Aretuza, hvor hun håper å oppdage mer om jentas utappede krefter. I stedet oppdager de at de har landet i en slagmark av politisk korrupsjon, mørk magi og forræderi. De må kjempe tilbake, sette alt på spill og risikere å miste hverandre for alltid."