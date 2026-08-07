Netflix viser frem det første bildet fra innspillingen av « Grown Ups 3 og bekrefter hovedrollebesetningen

Da Netflix bekreftet at de skulle produsere og distribuere den tredje «Grown Ups»-filmen, visste vi at vi kunne forvente mange kjente ansikter tilbake. Komedieserien bygger på relasjonene mellom hovedfamiliene, og med dette for øye har strømmetjenesten nå bekreftet rollebesetningen for prosjektet og avslørt stjernene som skal gjenta sine roller.

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I hovedrollene finner vi nok en gang de fem barnslige voksne Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade og Rob Schneider, og hver av dem får selskap av sine respektive partnere på skjermen, blant annet Salma Hayek Pinault, Maria Bello og Maya Rudolph. I tillegg kommer en større rollebesetning som inkluderer noen ikoniske skuespillere, ikke minst Steve Buscemi, Shaquille O’Neal og Jackie Sandler, samt Nadji Jeter fra Marvels «Spider-Man».

Det er imidlertid noen nye ansikter som blir med i gjengen denne gangen, blant annet noen av Sandlers favoritter, ikke minst Julie Bowen – som spilte mot ham i «Happy Gilmore» og «Hubie Halloween» – samt Bailee Madison fra «Just Go With It», og i tillegg Deon Cole fra «Scary Movie» og «Michael».

Når det gjelder handlingsbeskrivelsen for « Grown Ups 3, er alt Netflix har delt så langt følgende: «Nå som barna deres er voksne, er gjengen endelig fri til å dra ut på det ultimate eventyret.»

Det er foreløpig ikke fastsatt noen premieredato for « Grown Ups 3, siden produksjonen av filmen nettopp har startet, men vi vet at Sandler og Tim Herlihy har gjenforent seg for å skrive manuset, mens Kyle Newachek står for regien.

Sjekk ut det første bildet fra « Grown Ups 3 nedenfor.