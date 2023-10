Netflix vurderer å lage et Black Mirror-videospill

HQ

Netflix vurderer angivelig å lage et Black Mirror-spill. Vi har visst en stund nå at strømmetjenesten ønsker å slå seg inn på spillmarkedet, og selv om det meste av innsatsen så langt har vært mobiltitler og mindre spill, kan dette være i ferd med å endre seg.

Ifølge Wall Street Journal har Netflix planer om et Black Mirror-spill. Vi vet ikke noe konkret ennå, men det er flere muligheter som kan bli utforsket i et slikt prosjekt.

For det første kan vi få et nytt narrativt eventyr, i likhet med Bandersnatch, der spilleren ganske enkelt tar avgjørelser for å påvirke utfallet av historien. Eller vi kan få en mer storstilt opplevelse, kanskje i en av de ikoniske Black Mirror-verdenene.

Hver episode av den dystopiske serien gir oss noe nytt, så det finnes mange muligheter. Personlig skulle jeg gjerne sett en L.A. Noire-detektivthriller som bruker minneteknologien i The Entire History of You.