Netflix-dramaserien Cleopatra anklaget for å forfalske historien

Det er mye buzz på nettet blant historikere og egyptere om Netflixs kommende historiske drama om dronning Cleopatra. Kritikken har strømmet over traileren siden den hadde premiere for en knapp uke siden, noe som har fått strømmegiganten til å stenge muligheten til å legge igjen en kommentar til videoen som i skrivende stund har mer enn 300.000 dislikes mot 25.000 likes.

Årsaken bak alt dette hatet og kontroversen er at Netflix og serieskaperne har valgt Adele James som skuespilleren for å skildre den historiske herskeren. De skildrer henne ganske enkelt som å ha afrikanske røtter og prøver å markedsføre showet som om det er historisk nøyaktig. Denne påstanden er sterkt imøtegått av akademikere, og nå anklages strømmegiganten for å forfalske historien.

Cleopatra, som ble født i Alexandria, hevdes å tilhøre et gresk dynasti av europeisk opprinnelse, og Netflix' forsøk på å selge sin egen sannhet har resultert i at selskapet har mottatt flere søksmål fra fremtredende personer, ikke minst historikere i Egypt - samt selve landet som prøver å blokkere showet fra å bli sendt.

Jada Pinkett Smith, en av showets produsenter, ble sitert og sa at hun følte at det ikke var nok underholdning med afrikanske dronninger, som angivelig var en av hennes inspirasjoner for prosjektet.

"Vi får ikke ofte se eller høre historier om svarte dronninger, og det var veldig viktig for meg, så vel som for datteren min, og bare for samfunnet mitt å kunne kjenne disse historiene fordi det er tonnevis av dem!"

Adele James selv, som spiller Cleopatra, har slått tilbake mot kritikere på nettet, og ber de som ikke liker castingen om å rett og slett ikke se showet.

Hva synes du om alt dette?