Netflix-filmen The Sea Beast byr på animert monsterjakt i juli

Denne sommeren blir ganske hektisk for Netflix, dette fordi vi får Resident Evil-serien, Stranger Things sesong 4 og tilsynelatende også et actionfylt og animert eventyr hvor et crew med det som best kan beskrives som pirater jakter på alle mulige slags store sjømonstre.

Filmen heter The Sea Beast og skapes av Chris Williams (tidligere kjent for Moana og Big Hero 6), og byr på en ganske interessant line-up av stemmeskuespillere for de mange karakterene. Som Netflix kan fortelle er Karl Urban (The Boys), Jared Harris (Foundation), Dan Stevens (Downton Abbey) samt Zaris-Angel Hator, Kathy Burke og Marianne Jean-Baptise alle assosiert med filmen.

The Sea Beast slippes på Netflix 8. juli, og du kan se en teaser-trailer for filmen nedenfor.