Netflixs My Hero Academia-filmatisering kan allerede være i produksjon

En live-action-film eller -serie basert på manga/anime-suksessen My Hero Academia har vært under arbeid hos Netflix en stund nå, men vi har praktisk talt ikke hørt noe om den. Vi har ikke fått vite noe om handlingen, utgivelsesdato eller annet.

Men i en samtale med Collider har produsenten av Monarch: Legacy of Monsters, Joby Harold, snakket om live-action-prosjektet My Hero Academia som han er tilknyttet. "Det er noe jeg jobber med og elsker å jobbe med. Jeg gleder meg til å gjøre det og få det ut. Det er et stort prosjekt."

Han bekreftet også at det er noe han jobber aktivt med, noe som kan bety at produksjonen har begynt. Harold kunne imidlertid ikke avsløre mer informasjon. "Jeg kan si at det er live-action, og det er nok det eneste jeg kan si, men det er en stor greie i livet mitt. Jeg liker det veldig godt... Det er fantastisk. Det er en fantastisk mulighet, og jeg gleder meg veldig til det."

My Hero Academia følger en skole med barn med superkrefter som lærer å bli superhelter. Den er nå på vei inn i sin syvende anime-sesong.