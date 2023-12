Netgear Nighthawk RS700S kan forberede deg på Wi-Fi 7

HQ

Netgear blir ofte sett på som en, om ikke den ledende, produsenten når det gjelder å ta de neste skrittene hva Wi-Fi-rutere angår, og med Wi-Fi 7 på trappene har vi tatt en titt på den nye Netgear Nighthawk RS700S.

I tillegg til at denne modellen ser ut som et romskip Imperiet ville vært stolt av, kan den skilte med en svært god forbindelse, med en kapasitet på 36 gigabit per sekund. Det høres mye ut, kanskje til og med for godt til å være sant, men i vår siste Quick Look går vi gjennom alle detaljene du trenger å vite.

Hvis du ønsker å oppgradere Wi-Fi-tilkoblingen din eller bare vil se hvor kraftig neste generasjons Wi-Fi kommer til å bli, kan du se videoen nedenfor: