Netgears Nighthawk M3 ser ut til å være den viktigste mobile hotspot-ruteren

Som en del av vår pågående Quick Look -videoserie har vi nettopp rettet oppmerksomheten mot en ny gadget fra tilkoblings- og Wi-Fi-ekspertene hos Netgear. Nærmere bestemt er det Nighthawk M3, en enhet som er en 5G mobil hotspot-ruter designet for å bane vei for lynraske Wi-Fi-hastigheter mens du er ute og reiser.

Gadgeten hevder å kunne bruke 5G og Wi-Fi 6 for å levere et hotspot som kan koble til og brukes av 32 enheter samtidig. Den har et batteri som kan vare i 13 timer når du er på farten, og den kan også kobles til veggstrøm for å forbedre ytelsen og Wi-Fi-dekningen. Takket være Qualcomm Snapdragon SDX62 5G Modem-RF -brikken kan den levere hastigheter på opptil 2,5 Gbps i de mer enn 125 landene den fungerer i. I tillegg har den en LCD-skjerm som viser tilkoblede enheter og databruk.

Hvis du vil lære mer om Netgear Nighthawk M3, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker.