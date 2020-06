Netherrealm er offisielt i gang med å utvikle til PlayStation 5 og Xbox Series X

Du ser på Annonser

Netherrealm er kjente for å levere ganske flotte fightingspill med detaljerte effekter, flotte ansiktsanimasjoner og en høy bildehastighet, men nå kan vi snart forvente å se enda flottere spill fra dem, for de er offisielt i gang med å utvikle til neste generasjon.

Det har blitt avslørt via en stillingsannonse hos Netherrealm at de nå jobber med å skape "state-of-the-art graphics technology for the PS5 and Xbox Series X". Dette er første gang studioet spesifikt nevner at de jobber på de nye konsollene.

"NetherRealm, a division of WB Games Inc., seeks a Principal Software Engineer - Graphics to drive the next generation console graphics vision for the Mortal Kombat™ and Injustice™ franchises. As a Principal Graphics Engineer you will work closely with the Lead Engineer and the rest of your peers to develop state-of-the-art graphics technology for the PS5, and XBOX Series X. Your domain will span the entire rendering pipeline and your responsibilities will include optimization, design, and implementation of pivotal new graphics technology."

Annonsen avslører også at de jobber på next-gen-versjoner av både Mortal Kombat- og Injustice-serien.

Normalt gir de ut spillene sine i starten av året, så kanskje vi får noe i starten av 2021?