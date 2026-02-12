Neva: Prologue introduserer nye mekanikker og en opprinnelseshistorie for hovedspillet

HQ

Har du virkelig forstå slutten på Neva? Vel, for å gjøre ting mer komplisert, har Nomada Studio nettopp avslørt overraskende en historieutvidelse som vil komme til spillet via DLC.

Men ikke bekymre deg: i stedet for å koble deg direkte til hovedfortellingen, Neva: Prologue, som det heter, er satt "år før hendelsene i basisspillet" og "forteller historien om hvordan Alba og Neva først møttes", da jenta guider ulveungen. I tillegg til den narrative verdien gir innholdet Nomada mulighet til å eksperimentere med nye spillmekanikker og presentere spillerne for nye utfordringer og "farefulle prøvelser" som involverer både plattformer og fiender som aldri før er sett. Alt foregår på forskjellige steder og konsepter basert på kunstneren Conrad Rosets tegninger.

Du trenger grunnspillet for å spille Neva: Prologue, som slippes 19. februar, nøyaktig om en uke.