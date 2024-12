Neva studioets medgrunnlegger avslører hvordan det å være forelder bidro til å skape spillet

HQ

På BIG-konferansen i Bilbao fikk vi en prat med noen fantastiske utviklere, deriblant Roger Mendoza, en av grunnleggerne av Nomada Studio, som står bak Gris og 2024 Game Award-vinneren Neva.

Før seremonien snakket vi med Mendoza om hvordan han formet opplevelsen av Neva, og han avslørte at det å være forelder hjalp mye med å realisere potensialet i spillet. "Jeg startet spillet da jeg ikke var pappa", sa han. "Nå er jeg ferdig med spillet, og jeg er pappa. Og barna mine er fortsatt små, men den delen som jeg ser meg selv mer reflektert i, er at ulven gjør hva den vil. Den hører ikke på deg. Du må løpe etter den."

"Så det er superkult, for jeg føler at jeg får kontakt med spillet på et annet nivå. Og jeg synes spillet lyktes godt med det, og det faktum at du for eksempel begynner å beskytte ulven, og ulven ender opp med å beskytte deg, noe som forhåpentligvis vil skje med barnet mitt. Så jeg synes hele denne foreldregreia fungerer bra, og jeg tror folk kjente seg igjen i den."

