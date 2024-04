Never Alone 2 kan nå legges til i ønskelisten på Steam

I 2014 overrasket studioet E-Line Media med det emosjonelle eventyret Never Alone, en tittel som var dypt forankret i den tradisjonelle folkloren til Iñupiaq-folket i Arktis. Her styrte vi en jente og en rev i en puslespillopplevelse som kunne oppleves alene eller i samarbeid med begge karakterene. Og det ser ut til at det fortsatt er flere historier å fortelle, for en oppfølger er annonsert under The Triple-i Initiative.

Never Alone 2 Triple-i har nettopp blitt annonsert for verden, og etter ti års stillhet avsløres hovedpersonparet igjen i en kort trailer med en veldig lik estetikk som i den første utgaven. Tittelen kan nå legges til i Steam-ønskelisten, og du kan se den korte teaseren nedenfor.