Neverwinter drar på dragejakt med Dragonslayer-utvidelsen i juni

Wizards of the Coasts første D&D Direct bød også på litt drageduftende rollespill. Cryptic Studios MMORPG Neverwinter var tilstede på arrangementet med en kort trailer som annonserte sin neste utvidelse, Dragonslayer.

Selv om ikke mange detaljer har blitt delt foreløpig, gjør presentasjonene det veldig klart at Neverwinter: Dragonslayer inviterer oss til å bli en del av en gruppe dragejegere som vil hamle opp med disse fryktinngytende skapningene for å beskytte folket i Faerûn. Teamet har ennå ikke delt en eksakt lanseringsdato, men har bekreftet at den kommer i juni og at flere detaljer avsløres snart.

Sjekk ut traileren for Dragonslayer nedenfor.