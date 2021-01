New Pokémon Snap er 6,8GB stort

Du ser på Annonser

Etter at lanseringsdatoen ble avslørt forrige uke, har New Pokémon Snap nå funnet veien til Nintendo eShop, og oppmerksomme fans har fått med seg noen interessante detaljer.

Først og fremst vil spillet kreve 6,8GB plass, som er cirka en femtedel av konsollens interne lagringsplass. Til sammenlikning tok Pokémon Sword/Shield 9,5GB plass ved lansering og Let's Go Pikachu og Eevee tok 4,3GB plass.

På eShop står det også at spillet vil by på en eller annen form for online-spilling og at det vil støtte skylagring for Nintendo Online-abonnenter. Det er fortsatt uklart hva online-modusen er, men vi ser for oss at det går ut på å dele bilder med andre spillere eller noe i den duren.

Skal du spille dette når det lanseres i april?