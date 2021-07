New Pokémon Snap får nye områder og flere Pokémon gratis

Nintendo har aldri vært like ivrige på å lage utvidelser til spillene som Microsoft og Sony, men når de først gjør det er det ekstra hyggelig.

For Bandai Namco og Nintendo avslører at New Pokémon Snap vil få en gratis utvidelse som gir oss tilgang til tre ekstra områder og tjue Pokémon den 3. august. Områdene heter Barren Badlands, Mightywide River og Secret Side Path. Sistnevnte er virkelig greit å merke seg, for der krympes vi ned slik at lommemonstrene og omgivelsene generelt blir langt større enn vanlig.

Selskapene er litt mer hemmelighetsfulle om lommemonstrene. Traileren vi har fått viser at i alle fall at blant annet Feraligatr, Rockruff, Swalot og Tropius blir med på moroa, men det er nok noen som forblir hemmelige frem til vi får spille også.