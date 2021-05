New Pokémon Snap slår Returnal på de britiske salgslistene

Du ser på Annonser

Forrige uke ble to store plattformeksklusiver lansert: Returnal på PS5 og New Pokémon Snap på Switch. De har begge kjempet hardt om topplassen på de britiske salgslistene (fysiske spill), men det kunne bare bli én vinner og det var New Pokémon Snap.

Ifølge Gamesindustry.biz er spillet den tredje største Nintendo-lanseringen i 2021 så langt (bak Super Mario 3D World + Bowser's Fury og Monster Hunter Rise) og det har i tillegg solgt fire ganger mer enn originalen Pokémon Snap til Nintendo 64 ved lansering. Det har også, ifølge rapportene, solgt 2,5 ganger mer enn den forrige Pokémon-spinoffen som var Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX i mars 2020.

Her er ukas topp ti: