New Pokémon Snap var forrige måneds mest nedlastede Switch-spill i Europa

Nintendos europeiske avdeling har avslørt hvilke titler som ble lastet ned flest ganger via eShop i løpet av mai. Og selv om den nye utgaven av Miitopia fikk en god lansering, var det ikke nok til å slå New Pokémon Snap, som etter sin lansering den siste dagen i april har vært meget populært.

Aprils mest nedlastede tittel, Minecraft, har falt ned på en tredjeplass tett etterfulgt av det populære Among Us.

Blant spillene på topp 15-lista finner vi som forventet gigantene Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons og The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Den største overraskelsen er uten tvil Stick Fight: The Game, som på tross av kun to anmeldelser på Metacritic likevel har fanget spillernes oppmerksomhet.

Her er hele lista: