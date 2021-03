Du ser på Annonser

På fredag viste Game Freak, Nintendo og The Pokémon Company flere spennende Pokémon-prosjekter, og selv on det meste av oppmersomheten gikk til Pokémon Legends Arceus og Pokémon Diamond/Pearl-remakene, så er selvfølgelig ikke New Pokémon Snap glemt.

Spillet fikk også en ny trailer, som forklarer alt om spillets egenskaper, og det kommer faktisk allerede den 30. april.

Sjekk ut traileren nedenfor.