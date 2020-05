Du ser på Annonser

De som elsker 90-tallets tredimensjonale plattformspill, som Banjo-Kazooie, så generelt ut til å like Super Lucky's Tale da det kom til PC og Xbox One i 2017. I fjor kom det en forbedret versjon til Switch, New Super Lucky's Tale, og nå er det PlayStation 4 som står for tur.

Nylig ble spillet listet med omslag og alt til PlayStation 4 på sider som spanske Amazon, britiskeGame og franske Espace Culturel, så det var ingen tvil om at spillet etter hvert vil komme til Sonys konsoll også.

Nå bekrefter utviklerne på spillets offisielle Twitter-konto at New Super Lucky's Tale er på vei til PlayStation 4, og at mer informasjon kommer snart. De bekrefter i samme slengen at denne forbedre versjonen vil komme til Xbox One også.