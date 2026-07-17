New York, Chicago og andre byer i USA er innhyllet i røyk på grunn av skogbranner i Canada

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Røyken fra skogbrannene i de sør-sentrale delene av Canada og Minnesota sprer seg over kontinentet, og flere store byer i USA har utstedt advarsler om dårlig luftkvalitet, blant annet Chicago, Detroit, Minneapolis og New York City.

Bildene av New York City innhyllet i tett røyk er sjokkerende, men det verste bekreftes av luftkvalitetsindeksen (AQI), som ligger langt over de akseptable nivåene: torsdag kveld oversteg den 201, noe som betyr «svært usunt», mens det normale ligger mellom 0 og 50. En forurensningsekspert uttalte til New York Post at å puste inn luften i New York med slike AQI-nivåer tilsvarer å røyke 10 sigaretter om dagen.

Konsentrasjonene av støv, smuss, røyk og andre giftstoffer i luften har ført til at myndighetene har advart innbyggerne om å holde seg hjemme og ikke gå ut med mindre det er nødvendig, samt å bruke munnbind for å forebygge helseproblemer. Å trene utendørs er den dårligste ideen... og dette skjer tre dager før VM-finalen i New Jersey, rett ved siden av New York, som er et utendørs stadion.

Den gode nyheten er at luftkvaliteten kan endre seg svært raskt med vind og regn (varslet for lørdag), så forventningen er at luften vil være renere når finalen spilles på søndag, kl. 15.00 lokal tid i New York, 21.00 CEST, 20.00 BST.