New York Knicks slår San Antonio Spurs i NBA Cup-finalen i Las Vegas

New York Knicks slo San Antonio Spurs i NBA Cup-finalen tirsdag kveld (onsdag morgen i Europa), 124-113. T-Mobile Arena i Las Vegas var vitne til den tredje utgaven av NBA Cup, som har hatt tre forskjellige mestere, Los Angeles Lakers i 2023 og Milwaukee Bucks i 2024.

Jalen Brunson, guard for Knicks, ble valgt til finalens MVP, etter LeBron James i 2023 og Giannis Antetokounmpo i 2024, og dedikerte prisen til sine lagkamerater, spesielt OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson og Mitchell Robinson, ettersom det var den kollektive innsatsen som ga dem seieren.

Den triste nyheten er at Victor Wembanyama, stjernen til Spurs, sa at bestemoren hans hadde dødd tidligere på tirsdag, og gråt i pressekonferansen. Den franske spilleren startet på benken, fortsatt på bedringens vei etter en leggskade som har holdt ham ute i 12 måneder, og det var ikke en av hans beste prestasjoner.

Hvor mye betyr NBA-cupen for det "virkelige" sluttspillet?

Basert på seertallene ser det ut til at NBA Cup vokser i popularitet. Men denne miniturneringen midt i sesongen (der alle kampene bortsett fra finalen teller for den ordinære sesongen), som ble opprettet utelukkende for å øke seertallene under NFL-sesongavslutningen, er naturligvis bare en forsmak på sluttspillet og ettersesongen senere på våren.

Og så langt har de to lagene som har løftet NBA-cupen på våren, ikke hatt særlig stor suksess i sluttspillet: Både Los Angeles Lakers og Milwaukee Bucks ble slått ut i første runde i de sesongene de vant NBA-cupen.

I mellomtiden har NBA-cuptvåerne gått videre til NBA-finalen senere i sesongen: Indiana Pacers, som ble nummer to i cupen i 2023, var senere finalist i NBA-finalen i 2024, og Oklahoma City Thunder, som tapte NBA-cupfinalen i desember 2024, vant NBA-finalen i 2025.