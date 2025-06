New York Knicks sparker sin beste trener på mange år fordi de er "utelukkende fokusert på å vinne et mesterskap"

HQ

NBA-laget New York Knicks har kanskje hatt sin beste sesong på 25 år, og nådde en Conference-finale for første gang siden de vant i 1999. Men franchisen tenker bare på én ting: å vinne et mesterskap. Det er bokstavelig talt begrunnelsen de ga da de kunngjorde sparkingen av Tom Thibodeau, manager de siste fem årene.

"Organisasjonen vår er utelukkende fokusert på å vinne et mesterskap for fansen vår. Denne jakten førte oss til den vanskelige beslutningen om å informere Tom Thibodeau om at vi har bestemt oss for å gå i en annen retning", sier Knicks-president Leon Rose i en uttalelse.

New York Knicks tapte finalen i East Conference mot Indiana Pacers med 4-2. Til tross for skuffelsen må man ikke glemme at det var deres første Conference-finale siden 1999. Det er en forbedring for et franchise som ved århundreskiftet ikke har klart å vinne noe annet enn divisjonstittelen (de avsluttet den ordinære sesongen med flest poeng) i 2013, da de til slutt falt i semifinalen også mot Indiana Pacers.)

Før Thibodeau hadde Knicks faktisk ikke klart å nå sluttspillet på åtte år frem til 2021, og har vunnet minst én av utslagsrundene siden 2022. I år ble de det tredje beste laget i den ordinære sesongen i øst (51-31), og det femte totalt. Den overraskende sparkingen av treneren har overrasket fansen og til og med spillerne, med kaptein Jalen Brunson som støtter Thibodeau.