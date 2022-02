New York Times kjøper hitspillet Wordle

HQ

New York Times er kjent som en sann bastion for journalistikk. En avis som til tross for mye berettiget kritikk klarer å sette den globale dagsorden. De er dog også kjent for sine utfordrende kryssord.

Vi antar at det er sistnevnte som nå har fått NY Times til å kaste et syvsifret beløp etter ordspillet Wordle, som kan spilles gratis online. Siden lanseringen i oktober i fjor har spillet fått mer enn en million daglige brukere, og de bør altså venne seg til å kanskje måtte klikke seg innom New York Times for å få tilgang til kulthiten.

Spillets utvikler Josh Wardle skriver nemlig følgende på Twitter:

"I am incredibly pleased to announce that I've reached an agreement with The New York Times for them to take over running Wordle going forward. If you followed along with the story of Wordle, you'll know that NYT games play a big part in its origins and so this step feels very natural to me."

Spiller du Wordle?