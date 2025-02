New York Yankees fjerner en av sine lengste tradisjoner når det gjelder bruken av Frank Sinatras "New York, New York

HQ

New York, New York, Frank Sinatras ikoniske sang, har vært synonymt med byen siden sangen hadde premiere i New York, New York, Martin Scorseses musikal fra 1977. New York Yankees, byens baseballag, har gjort den til sin egen hymne og spilt den etter hver kamp på Yankees Stadium siden 1980. Fra og med 2025 vil det imidlertid skje en stor endring: Sangen vil ikke lenger spilles etter at laget har tapt.

Tilskuerne i et 4-0-nederlag forrige helg mot Detroit Tigers, en treningsoppvisning, ledet "That's Life", også fra Sinatra, da de forlot stadionene. Senere bekreftet Yankees at dette ikke var noen anomali: "vi vil rotere gjennom en rekke forskjellige sanger etter et Yankees-tap i år, ingen av dem vil være 'New York New York", sa de.

På den måten vil New York, New York, være sinonym for seire, mens "det ikke vil være en spesifikk Yankees-tapssang". Opprinnelig spilte Yankees Sinatras versjon etter en hjemmeseier, og den originale Liza Minnellis versjon fra filmen etter nederlag, men dette ble endret etter at Minnelli klaget.

Det er et brudd med tradisjonen: New York, New York pleide å spilles etter hver kamp, men nå vil den bare lyde etter hjemmeseire. Brian Cashman, daglig leder for laget, sa til New York Times at franchisen håper å "forbli annerledes" samtidig som den hedrer tradisjonen. En annen ny policy for 2025, som anses som utdatert, er forbudet for spillere mot ansiktshørsel, en policy installert av eier George Steinbrenner i 1976, i håp om å innpode en følelse av disiplin blant spillerne.