New Zealand godkjenner fusjonen mellom Microsoft og Activision Blizzard King

Nok et marked har nå godkjent Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for 68,7 milliarder dollar. Etter at USAs Federal Trade Commission ikke klarte å stanse oppkjøpet, og med European Commision med på laget, og Storbritannias Competition and Markets Authority ser ut til å oppheve sin tidligere blokkering og til slutt godkjenne oppkjøpet, har nå også New Zealands Commerce Commission godkjent oppkjøpet.

I en kortfattet melding på nettstedet Commerce Commission heter det: "Vi er overbevist om at fusjonen neppe vil føre til en vesentlig reduksjon av konkurransen i et marked."

Når det gjelder hvordan de kom frem til denne avgjørelsen, skriver Commission at de "fokuserte på viktigheten av Activision-spill (som Call of Duty, Overwatch og World of Warcraft) for New Zealands spillere, og hvorvidt Microsoft ville kunne hindre konkurrenter som Sony og NVIDIA i å tilby disse spillene på konsoller og skyplattformer."

Dr. John Small, leder for Commission, legger til: "Selv om Activision-spill, og spesielt Call of Duty, er populære blant newzealandske spillere, har vi ikke funnet ut at det er sannsynlig at disse spillene er et "must" for å kunne konkurrere med Microsoft i New Zealand."

Kort sagt, enda en region er med på megafusjonen, noe som legger enda mer press på avgjørelsen som Storbritannias CMA må ta senest i oktober.