Newegg lar deg få kontanter for dine gamle GPU-er

Newegg introduserer et nytt innbyttesystem som gjør at du kan få penger for din gamle GPU. Denne innbytteordningen setter en verdi på din gamle GPU, og foretrekkes som regel av de som ikke ønsker å begi seg ut i den skumle verdenen av eBay og salg av brukte varer på nettet.

Men du kommer definitivt til å miste en del verdi hvis du velger Neweggs policy. Nettstedet selv forklarer detaljene, og viser oss at vi bare får 561 dollar for en brukt Nvidia RTX 3090 Ti, noe som er rart med tanke på at Newegg selv verdsetter en renovert modell av den samme GPU-en til 829 dollar.

Det kan også hende at GPU-en din ikke engang blir ansett som kvalifisert for innbytte, ettersom Newegg har en liste over kriterier som må oppfylles. Hvis du er villig til å ofre mye av det gamle kortets verdi, kan dette være verdt å ta en titt på, men det virker som et merkelig første skritt. Det er også verdt å merke seg at Newegg er et USA-basert selskap, så du må kanskje lete andre steder hvis du ønsker å bytte inn i EU.