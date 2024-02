Nexon ser store muligheter i The Finals

HQ

Selv om det kan virke som om The Finals ikke dominerer spilloverskriftene like mye som ved lanseringen, er det fortsatt mange som liker spillet, og det er lett å forstå hvorfor Embark Studios' første utgivelse har blitt sett på som en suksess.

Spillets utgiver, Nexon, avslørte nylig i en finansiell rapport at de var positivt overrasket over suksessen til The Finals. "Den vellykkede lanseringen i desember av et nytt onlinespill, The Finals, fanget raskt et globalt publikum på mer enn 10 millioner spillere og overgikk forventningene våre, med høyere kvartalsomsetning enn forventet - et oppmuntrende resultat for Nexons globale ekspansjonsinitiativ", skriver Nexon.

Selv med et 4. kvartal 2023 som lå under forventningene, skilte The Finals seg ut som en suksess. Selskapet mener til og med at spillet skiller seg ut som den fjerde store pilaren i franchisen. For de som fortsatt liker The Finals, er dette gode nyheter, ettersom det betyr at Nexon sannsynligvis kommer til å sørge for at det får den oppmerksomheten og de pengene det trenger.