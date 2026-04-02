Nexons zombie extraction-skytespill Nakwon: Last Paradise vil lanseres i 2027

Nakwon: Last Paradise er nå satt til å lanseres i 2027. Tidligere hadde zombie extraction-skytespillet ingen offisiell utgivelsesdato, og sa bare at den snart skulle komme. Fans hadde håpet at "snart" ville bety en gang i år, men det kommer i 2027 i stedet.

Dette bekreftes i utgiveren Nexons siste økonomiske tall, der vi ser fokuset på AI, feiringen av tidligere seire og notater om hvor det gikk galt med nylige utgivelser. Nakwon: Last Paradise slutter seg til 2027-utgivelseskalenderen, etter at Nexon sier at utviklerne har møtt kolleger i Embark - studioet bak ARC Raiders - for å skape et bedre ekstraksjonsskytespill når spillet kommer.

Selvfølgelig, med Nexon som for øyeblikket nyter suksessen til ARC Raiders, er det mulig at det ganske enkelt vil gi spillet tid til å puste før de kaster en annen utvinningsskytter på markedet. Nakwon: Last Paradise tilbyr en ganske annen verden og opplevelse, etter utseendet til det. Spillet vil inneholde en post-apokalyptisk versjon av Sør-Korea, med spillere som kjemper mot udøde så vel som andre overlevende for å få plyndring og eke ut en annen dag i byruinene de befinner seg i.