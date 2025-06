Nexus Mod-eier trekker seg etter 24 år

HQ

Robin Scott, også kjent som Dark0ne, har bestemt seg for at det er på tide å legge opp. Etter å ha skapt Nexus Mods, det mest populære modding-nettstedet i verden, og drevet det i 24 år, går han videre til nye eventyr.

"Jeg hadde ikke tenkt å bygge opp en bedrift", skrev Scott i et innlegg på Nexus Mods. "Jeg ville bare lage et sted der moddere kunne dele arbeidet sitt uten å bekymre seg for at det skulle forsvinne på internett, enten neste gang en fanside gikk offline eller en utgiver bestemte seg for at de var ferdige med det."

"Dette nettstedet har vært hele mitt voksne liv. Hver eneste dag, i over to tiår, har jeg vært "på vakt", enten det har vært for å fikse problemer, lese tilbakemeldinger, pushe oppdateringer eller bli dratt inn i det siste dramaet i lokalsamfunnet. Det har vært givende, noen ganger kaotisk, ofte utmattende og alltid personlig," fortsatte han.

Scott har solgt Nexus Mods til en ukjent kjøper, som vil overta ledelsen av nettstedet. Han er imidlertid rask med å informere om at dette ikke er noen "corporate 'exit' eller bakromsavtale." I stedet ser Scott på overgangen som noe de fleste brukere ikke engang vil legge merke til, ettersom han avslørte at han allerede har trukket seg tilbake fra sin rolle litt etter litt en stund nå.