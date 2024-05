Nexus Mods gjør en stor økning i Premium-abonnementsprisen

HQ

Nexus Mods har vært et av om ikke det beste stedet å gå for å modifisere spillene dine i ganske lang tid nå, og nylig har det vært en økt interesse for nettstedet med alle som går tilbake til Fallout og ønsker å modifisere det for litt ekstra moro.

Som kunngjort på en nylig nyhet fra Nexus Mods, er det imidlertid ikke alt moro og spill, og på slutten av dagen drives det en virksomhet der borte. Prisen på både månedlige og årlige Premium-abonnementer på tjenesten er satt til å øke med et ganske stort beløp.

Den nåværende månedlige kostnaden £ 4.99 og årlig hopper det til £ 49.99. Fra 17. juni vil imidlertid disse prisene øke til følgende :

Månedlig





USD $8,99 pluss skatt



GBP £7,19 pluss skatt



EUR 8,39 euro pluss skatt



Årlig





USD $89,99 pluss skatt



GBP £71,99 pluss skatt



EUR €83,99 pluss skatt



Så, hva får du med et Nexus Mods Premium-abonnement? Vel, så snart du får abonnementet, blir du kvitt annonser på nettstedet, for alltid, enten du beholder abonnementet eller ikke. Du får også raskere nedlastinger uten begrensninger, samt muligheten til å hente samlinger uten å søke etter individuelle mods. Til slutt bruker Nexus Mods disse pengene til å gi tilbake til skaperne, og har sendt dem over 8 millioner dollar siden de ble grunnlagt.

Dette er tredje gang Nexus Mods noen gang har økt prisene for en Premium-tjeneste, men som med mange andre selskaper og tjenester, kommer prisøkningen fra den globale økonomiske situasjonen akkurat nå.