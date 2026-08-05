Neymar mister besinnelsen i en skammelig provokasjon mot rivalene i Copa Brazil

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Neymar Jr. har vært hovedpersonen i en skammelig scene med klubben sin, Santos, etter en 1–0-seier der de slo ut Remo i 16-delsfinalen i den brasilianske cupen. En video som har gått viralt viser Neymar som fullstendig mister kontrollen, roper til motstanderens spillere, stab og/eller noen supportere i gangene som fører til garderoben, griper tak i klubbmerket på trøya si og danser patetisk for å provosere motstanderlaget, adskilt av et gjerde.

Remos supportere var fiendtlige mot Neymar fra det øyeblikket han kom inn på banen som innbytter i andre omgang, og han endte til slutt med å gi en målgivende pasning til Ronys seiersmål. Da han forlot banen, sendte han kyss til fansen, og i gangene som fører til garderobene skal Neymar ifølge rapporter ha hånet motstanderne ved å rope «utslått, utslått». Da motstanderne svarte med flere rop og fornærmelser i blandingssonen, eksploderte også Neymar.

Remos direktør, Antonio Carlos Teixeira, som var til stede da Neymar mistet besinnelsen, var svært kritisk til spilleren. «Santos trenger ikke dette. Den slasken Neymar, som blir idoliserte av en haug med unger, oppførte seg som en klovn og kom så for å provosere oss. Vi er skyldige i å ha gjort en haug med sløvinger som den fyren til idoler».