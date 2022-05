NFT-er kommer til Facebook og Instagram

HQ

Nylig kunne en rapport fra Wall Streek Journal konkludere med at antallet NFT-baserte salg har falt med så mye som 92% sammenliknet med det høye markedet i september. Angivelig skyldes dette både usikkerheten, et mylder av hackerangrep og selvfølgelig at forbrukere generelt anser teknologien som en "svindel".

Men midt oppi alt dette har Meta valgt å implementere NFT-er i både Facebook og Instagram. Administrerende direktør Mark Zuckerberg har avslørt via en pressemelding at Instagram vil begynne å eksperimentere med såkalte "Digital Collectibles" i løpet av denne uken og at Facebook vil følge "kort tid etter".

"Meta plans to bring NFTs to apps in our family. This week, we're starting to test digital collectibles on Instagram so creators and collectors can display their NFTs on their profile. Similar functionality is coming to Facebook soon, along with augmented reality NFTs on Instagram Stories via Spark AR so you can place digital art into physical spaces."

Det vites ennå ikke hvordan dette vil påvirke aksjeprisen eller Metas omdømme.