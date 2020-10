NHL 21 gir deg spesielt NHL 94 om du forhåndsbestiller

Du ser på Annonser

Activision gjorde det med Call of Duty: Modern Warfare Remastered, mens Ubisoft gjorde det med både South Park: The Stick of Truth og Far Cry 3: Classic Edition. Stadig flere selskaper vil friste oss til å forhåndsbestille spill ved å by på klassiske spill, og denne gangen er det EA Sports' tur.

Studioet kan nemlig fortelle at alle som forhåndsbestiller NHL 21 vil få tilgang til det som kalles NHL 94 Rewind fra og med den 30. oktober. Sistnevte er ikke en simpel port av klassikeren, men faktisk dagens lag med både presentasjonen og kontrollene fra NHL 94. Enkelt sagt har de altså tatt NHL 14 sin "Anniversary Mode" et par steg videre, så likte du den faller nok denne i smak også.