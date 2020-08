NHL 21 lover etterlengtede forbedringer

Etter noen år med å lese Daniel sine anmeldelser av NHL-spillene har det blitt tydelig at serien har stagnert i det siste, men det virker som om NHL 21 vil komme med noen etterlengtede endringer.

Samtidig som EA har offentliggjort den første traileren til NHL 21 har de også gitt noen litt informasjon om hva vi har i vente fra og med den 16. oktober. Blant annet blir det mulig å være mer kreative i det offensive spillet, noe vi ser glimt av ved at "The Michigan" og et par andre triks blir brukt mens spillets gjenkommende cover-stjerne Alexander Ovechkin sier noen velvalgte ord. Dette har også tvunget utviklerne til å forbedre spillernes intelligens, samt virkelig gitt målvaktene noen skikkelige overhalinger med flere animasjoner og realistiske avgjørelser.

Kreativiteten står virkelig i fokus når du spiller den nye Hut Rush-modusen. Jo kulere og bedre ting du gjør - jo flere poeng får du. Når du scorer vil nemlig poengene avhenge av tingene du gjorde før det, så du kan se på det som en slags Combo-måler.

Det punktet som nok uansett vil få mest oppmerksomhet fra mange er store forbedringer av Be a Pro. Her vi må kunne håndtere pressen, ha samtaler med manageren vår og gripe mulighetene når de kommer etter hvert som vi prøver å arbeide oss opp fra ukjent til stjerne. Valgene du tar vil påvirke ryktet ditt og forholdet du har til både fansen, lagkamerater, managere og presse, noe som igjen vil kunne bestemme hvor mye du har å handle ferdigheter og utstyr for. Dette fokuset vises spesielt ved at en av egenskapene som kan oppgraderes er dialog. Om du ikke har lagt inn nok poeng der vil enkelte dialogvalg ikke være tilgjengelige.

World of CHEL får ikke like mange eller imponerende oppgraderinger, men å for eksempel ha egne tabeller og progresjonssystemer for hver av de fire modusene høres da kjekt ut. Om du har tro på EASHL-ferdighetene dine bør du også merke deg at de siste to ukene av hver rangerte sesong vil seedes i fem ulike puljer avhengi av hvor god du har vært, og vinner du din pulje venter det sjeldne belønninger og et banner som kan henges opp i arenaen din.

Da er det vel greit å få trent litt også, så nå kan du endelig drive med friskøyting for å teste utstyret ditt og ferdighetene dine. Om du vil finpusse samarbeidet med en ny treningsmodus eller situasjoner mot datakontrollerte fiender som du kan bestemme vanskelighetsgraden på. Daniel blir nok også glad for å høre at det blir lettere å spille mot folk over dammen siden man kan velge servere selv. Om folkene man møter er det også mulig å rapportere dem i selve spillet fremfor å måtte gå til en internettside.