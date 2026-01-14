NHL-laget Columbus Blue Jackets har sparket sin hovedtrener

HQ

Som finske YLE kan fortelle, har NHL nå sett sin første trenerfyring i 2026.

Columbus Blue Jackets har sparket sin hovedtrener Dean Evason, som erstattes av 70 år gamle Rick Bowness. Dette avslutter også Bowness' pensjonering for noen dager siden, mandag. Samtidig fikk også assistenttrener Steve McCarthy sparken.

Rick Bowness gikk av med pensjon i 2024, da hans jobb som hovedtrener for Winnipeg Jets tok slutt.

Kunngjøringen ble gjort av Columbus Blue Jackets' general manager Don Waddell, og dette skjer når laget ligger på sisteplass etter 45 kamper i Eastern Conference.

Rick Bowness er en utmerket trener med uvurderlig erfaring og kunnskap, sier Columbus Blue Jackets' general manager Don Waddell. Han bringer stabilitet til laget vårt på et avgjørende tidspunkt i sesongen".