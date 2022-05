Ni no Kuni: Cross Worlds slippes om to uker

Det har vært tilgjengelig i Japan i flere måneder, men snart er det tid for oss i vesten å spille Ni no Kuni: Cross Worlds også. Det er et onlinerollespill som kan spilles via cross-play mellom Android, iOS og PC og lanseres 25. mai. Spillet er akkurat det du forventer med forskjellige karakterklasser, mulighet til å endre utseende og andre vanlige elementer fra denne typen spill. Hvis du har spilt et hvilket som helst Ni no Kuni-spill før, vil du raskt gjenkjenne den sjarmerende grafikken som er laget i Unreal 4-motoren.

