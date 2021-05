Her er Ni no Kuni-filmens første trailer den 11 april 2019 klokken 11:24 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Tidligere i år rapporterte vi at Ni no Kuni får sin egen animefilm i år, og nå har vi fått en helt ny trailer som gir oss en smakebit på filmen som får premiere i Japan...